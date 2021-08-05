В Московской области запущен механизм «Мобильный избиратель»

В Подмосковье начала работать система «Мобильный избиратель», которая поможет подавать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Воспользоваться такой возможностью и указать свое место голосования можно до 13 сентября. Об этом сообщил официальный сайт Московской областной избирательной комиссии.
Жители Подмосковья могут указать удобный для себя избирательный участок вне зависимости от времени регистрации на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Подать заявление со 2 августа по 13 сентября можно в 334 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в 76 пунктах приема заявлений при территориальных избирательных комиссиях (ТИК) или через портал «Госуслуг». Также с 8 по 13 сентября это можно будет сделать в любой участковой избирательной комиссии (УИК).
Через МФЦ заявления принимаются во время работы центров, а с помощью портала «Госуслуги» - круглосуточно. В ТИК и УИК заявления принимаются в будние дни с 16 до 20 часов, а в выходные — с 10 до 14 часов.
Избиратель может определить номер интересующего его избирательного участка на сервисе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России «ТИК И УИК на карте России» по ссылке.