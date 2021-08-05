В Московской области запущен механизм «Мобильный избиратель»

В Подмосковье начала работать система «Мобильный избиратель», которая поможет подавать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Воспользоваться такой возможностью и указать свое место голосования можно до 13 сентября. Об этом сообщил официальный сайт Московской областной избирательной комиссии.

Фото: Михаил Терещенко / АГН "Москва" Михаил Терещенко / АГН "Москва"

Жители Подмосковья могут указать удобный для себя избирательный участок вне зависимости от времени регистрации на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Подать заявление со 2 августа по 13 сентября можно в 334 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в 76 пунктах приема заявлений при территориальных избирательных комиссиях (ТИК) или через портал «Госуслуг». Также с 8 по 13 сентября это можно будет сделать в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Через МФЦ заявления принимаются во время работы центров, а с помощью портала «Госуслуги» - круглосуточно. В ТИК и УИК заявления принимаются в будние дни с 16 до 20 часов, а в выходные — с 10 до 14 часов.