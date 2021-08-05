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Apple исправила конструктивный недостаток камеры в iPhone обновлением прошивки

Ferra.ru
48 минут назад

Прямо сейчас Apple продолжает тестировать новейшую iOS 15. Участники беты сообщили, что исправит конструктивный недостаток iPhone. То есть пользователям не придётся прибегать к аппаратным ухищрениям для этого.

Apple исправила ключевой недостаток камеры в iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о бликах от объектива, с которыми столкнулись многие владельцы iPhone XS, iPhone 11 и даже iPhone 12, пишет РИА Новости. Связано это было с достаточно сложной системой линз, используемой при производстве смартфонов. Именно она вызывала оптический эффект, который портил итоговые снимки.

Теперь же, благодаря искусственному интеллекту, проблема будет решена с выходом iOS 15. Что интересно, учитывая, что речь идёт об Apple, новая функция по итогу станет доступна лишь владельцам новых iPhone. По крайней мере, подобное предполагает часть сообщества.

Экономика,Apple,РИА Новости,
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