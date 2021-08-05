Apple исправила ключевой недостаток камеры в iPhone

Прямо сейчас Apple продолжает тестировать новейшую iOS 15. Участники беты сообщили, что исправит конструктивный недостаток iPhone. То есть пользователям не придётся прибегать к аппаратным ухищрениям для этого.

Речь идёт о бликах от объектива, с которыми столкнулись многие владельцы iPhone XS, iPhone 11 и даже iPhone 12, пишет РИА Новости. Связано это было с достаточно сложной системой линз, используемой при производстве смартфонов. Именно она вызывала оптический эффект, который портил итоговые снимки.