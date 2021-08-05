Шойгу предложил построить пять городов-миллионников

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить от трёх до пяти городов с населением до 1 млн человек. По словам министра, они могли бы стать новыми научно-промышленными и экономическими центрами. Подобные планы по развитию Сибири рассматривались ещё в советское время, напомнил чиновник, однако их нарушил распад страны. О своей мечте застроить регион Шойгу говорил ещё в 2019 году, но тогда речь шла только о двух новых городах.