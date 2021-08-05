Шойгу предложил построить пять городов-миллионников

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить от трёх до пяти городов с населением до 1 млн человек. По словам министра, они могли бы стать новыми научно-промышленными и экономическими центрами. Подобные планы по развитию Сибири рассматривались ещё в советское время, напомнил чиновник, однако их нарушил распад страны. О своей мечте застроить регион Шойгу говорил ещё в 2019 году, но тогда речь шла только о двух новых городах.
«Нам необходимо <...> построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300 000–500 000, лучше — до миллиона человек», — сказал Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
Министр отметил, что эти новые города могли бы специализироваться на конкретных отраслях экономики. По его словам, похожие планы существовали у властей незадолго до распада СССР.
«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — добавил глава Минобороны.
В 2019 году Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» рассказывал о своей мечте вернуться в Сибирь и создать там новые города. По его словам, без проектов вроде строительства Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Комсомольска-на-Амуре «сложно прививать молодёжи чувство созидания».
«Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки! Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше ещё два города! И верю, что моя мечта осуществится», — говорил министр.