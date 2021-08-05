В Минтрансе пообещали удвоить скорость перемещения товаров

«Это позволит увеличить конечную скорость движения товаров к 2024 году практически вдвое. Если сейчас груз движется со скоростью 300 километров в сутки, то, переведя все в электронную форму, груз будет двигаться со скоростью 600 километров в сутки. И это выведет из серой зоны недобросовестных участников рынка и увеличит налоговые поступления в бюджет», — сказал Савельев.