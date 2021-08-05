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В Минтрансе РФ пообещали удвоить скорость перемещения товаров

ИА Regnum
1 час назад

Цифровизация документооборота в сфере автомобильных грузоперевозок позволит увеличить скорость перемещения товаров. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В Минтрансе пообещали удвоить скорость перемещения товаров
Фото: David GuoDavid Guo

По оценке главы Минтранса РФ, предпринимаемые меры позволят к 2024 году увеличить скорость перемещения товаров в два раза.

«Это позволит увеличить конечную скорость движения товаров к 2024 году практически вдвое. Если сейчас груз движется со скоростью 300 километров в сутки, то, переведя все в электронную форму, груз будет двигаться со скоростью 600 километров в сутки. И это выведет из серой зоны недобросовестных участников рынка и увеличит налоговые поступления в бюджет», — сказал Савельев.

Экономика,Виталий Савельев,Владимир Путин,Минтранс РФ,Правительство РФ,
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