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Путин признал "всеобщую усталость" от темы борьбы с COVID-19

Вероника Полынина
19 минут назад

Все уже устали от темы борьбы с коронавирусом, но ее приходится обсуждать и оперативно реагировать на новые вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства перед тем, как заслушать доклад министра здравоохранения о ситуации с COVID-19.

Путин признал "всеобщую усталость" от темы COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», - сказал президент, его слова приводит сайт Кремля.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется, прирост количества пациентов в целом по стране замедлился, прежде всего, за счет снижения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

При этом эпидемиологическая ситуация в Туве, Коми, Магаданской, Астраханской областях, Красноярском крае, а также в Севастополе и Самаре по-прежнему вызывают беспокойство.

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Глава Минздрава также доложил, что за последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 млн человек. Самые высокие темпы вакцинации демонстрируют Белгородская, Псковская, Архангельская, Самарская области, республики Ингушетия и Чечня.

По словам министра, на сегодняшний день в России привиты 38,9 млн человек.

Президент, в свою очередь, поручил Минздраву обобщить наилучшие практики по вакцинации населения и внедрять их во всех регионах РФ.

Экономика,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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