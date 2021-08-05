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Ученые предрекли опасную эпидемию после коронавируса

Елена Прошина
52 минуты назад

НИИ экспериментальной медицины Лариса Руденко считает, что штаммы птичьего гриппа, которые очень заразны, могут обрести способность передаваться от человека к человеку. В этом случае людям «мало не покажется».

Ученые предрекли опасную эпидемию после коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пугает вероятность того, что штаммы птичьего гриппа, которые очень вирулентны, обретут способность передаваться не только от животного к человеку, но уже и от человека к человеку. Эксперименты показывают, что это вполне может произойти. Тогда при неудачном стечении обстоятельств нам всем, уверяю вас, мало не покажется», - заявила Руденко.

Лариса Руденко также отметила, что на данный момент все птичьи вирусы передаются только тем, кто работает в близком контакте с животными.

«От человека к человеку прямой трансмиссии пока нет, но она вполне может произойти. Например, по моим сведениям, вирусу H7N9 до этого осталось всего три мутации», — подытожила врач.

Экономика,Лариса Руденко,
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