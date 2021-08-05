Ученые предрекли опасную эпидемию после коронавируса

«Пугает вероятность того, что штаммы птичьего гриппа, которые очень вирулентны, обретут способность передаваться не только от животного к человеку, но уже и от человека к человеку. Эксперименты показывают, что это вполне может произойти. Тогда при неудачном стечении обстоятельств нам всем, уверяю вас, мало не покажется», - заявила Руденко.