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Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

Говорит Москваиещё 2
54 минуты назад

Согласно сообщению Госпогранкомитета, там увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы и средства.

Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский. По его словам, пограничникам дано указание о взаимодействии с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резерва из подразделений.

Ранее Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр» границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно.

Экономика,Александр Лукашенко,Министерство обороны,МВД,
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