Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

Согласно сообщению Госпогранкомитета, там увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы и средства.

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Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский. По его словам, пограничникам дано указание о взаимодействии с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резерва из подразделений.