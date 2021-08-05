Владелец TikTok начал увольнять сотрудников из-за давления Китая

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok и другими популярными сервисами, начала увольнять сотрудников из-за усиления давления властей в сфере онлайн-обучения, пишет Bloomberg.

Сокращение штата коснулось нескольких сотен сотрудников, работающих над приложениями для интернет-обучения Guagua Long, Qingbei и GoGoKid. Часть работников уволят с компенсацией, остальные сосредоточатся на других продуктах в системе ByteDance. Приложение GoGoKid решено полностью закрыть. Guagua Long и Qingbei переориентируют на преподавание программирования и искусства.

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ByteDance решила заняться развитием сервисов для онлайн-обучения несколько лет назад после успеха TikTok. Старший вице-президент ByteDance Чэнь Линь заявлял, что в течение трех лет компания будет инвестировать в собственные образовательные интернет-проекты, независимо от их прибыльности. Был период, когда в образовательном подразделении компании работали 10 тысяч человек.

Теперь ByteDance вынуждена спешно увольнять сотрудников и менять концепцию сервисов. Это произошло после того, как в июне власти Китая ввели ряд ограничительных мер в отношении компаний, предоставляющих услуги онлайн-образования. Представителям этой сферы запретили нанимать на работу иностранцев, привлекать иностранное финансирование и размещать ценные бумаги на зарубежных биржах. Под запретом оказались частные онлайн-занятия для детей младше шести лет, а также для детей всех возрастов по выходным, праздникам и на каникулах.

Эксперты считают, что таким образом Китай пытается устранить неравенство, поскольку главным социальным лифтом в стране является получение высшего образования. Для поступления в университет школьнику необходимо сдать гаокао, аналог российского ЕГЭ. По этой причине родители тратят значительные суммы на онлайн-репетиторов, причем обучение может начинаться уже с двух лет. Существуют исследования, доказывающие, что китайские дети особенно нервные по сравнению со сверстниками из других стран.