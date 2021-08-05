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ЕС испытал энергетическое потрясение из-за скачка цен

Елена Прошина
38 минут назад

Страны Европы испытывают серьезный энергетический шок из-за скачка цен на газ, а также электроэнергию. Об этом пишет Bloomberg.

ЕС испытал энергетическое потрясение из-за скачка цен
Фото: ReutersReuters

Агентство заявляет, что цены взлетели по всему европейскому континенту, достигнув почти рекордных значений. Больше всего досталось Германии – оптовая стоимость на электроэнергию в стране выросла в этом году на 60%.

В такой ситуации с счетами не может справиться и бизнес, который должен их оплачивать и поднимать цены на товары, а также на услуги. Большинство предприятий и вовсе близки к закрытию.

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Причиной всему нехватка газа. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объем энергоресурса, что затрудняет пополнению хранилищ после суровой зимы.

Оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала 2021 года превысила показатели 2019 года. Цены приблизились к пятилетнему рекорду.
Экономика,ЕС,Bloomberg,
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