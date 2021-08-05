ЕС испытал энергетическое потрясение из-за скачка цен

Страны Европы испытывают серьезный энергетический шок из-за скачка цен на газ, а также электроэнергию. Об этом пишет Bloomberg.

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Агентство заявляет, что цены взлетели по всему европейскому континенту, достигнув почти рекордных значений. Больше всего досталось Германии – оптовая стоимость на электроэнергию в стране выросла в этом году на 60%.

В такой ситуации с счетами не может справиться и бизнес, который должен их оплачивать и поднимать цены на товары, а также на услуги. Большинство предприятий и вовсе близки к закрытию.

Причиной всему нехватка газа. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объем энергоресурса, что затрудняет пополнению хранилищ после суровой зимы.