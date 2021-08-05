Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в России

«Если мы будем соблюдать все правила, тогда дополнительного осложнения эпидситуации возникнуть не должно. И мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате, и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов», — сказала Попова.