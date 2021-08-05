Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в России

В 35 регионах страны растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова, передает ТАСС.
Она также отметила, что около 70% взрослого населения в 14 регионах сделали хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. И в таких регионах, с высоким уровнем вакцинации от COVID-19, наблюдается значительное снижение распространения вируса.
«И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора также высказала надежду, что новый учебный год во всех регионах Российской Федерации начнется без ограничений, если будут соблюдаться все предписания эпидемиологов.
«Если мы будем соблюдать все правила, тогда дополнительного осложнения эпидситуации возникнуть не должно. И мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате, и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов», — сказала Попова.