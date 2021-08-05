В Минздраве предупредили о более сложном лечении COVID из-за новых мутаций

"Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире", - заявил Мурашко.