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В Минздраве предупредили о более сложном лечении COVID из-за новых мутаций

Елена Прошина
46 минут назад

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 стала хуже поддаваться лечению из-за появления множества новых штаммов. Об этом министр рассказал в интервью газете «Комсомольская правда»

В Минздраве предупредили о более сложном лечении COVID из-за новых мутаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире", - заявил Мурашко.

Михаил Мурашко также отметил, что необходимо прервать цепочку передачи болезни с помощью вакцинации для предотвращения новых мутаций.

"Чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, необходимо прервать цепочку передачи. Если раньше мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и надежнее - вакцинация", - добавил Мурашко.

Ранее отмечалось, что ученые из США и России в статье в электронной библиотеке bioRxiv проанализировали свыше 329 тыс. геномов коронавирусной инфекции и выделили в них 155 мутаций, встречающихся достаточно часто в генах SARS-CoV-2.

Экономика,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Комсомольская правда,
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