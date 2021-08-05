В Минздраве предупредили о более сложном лечении COVID из-за новых мутаций

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 стала хуже поддаваться лечению из-за появления множества новых штаммов. Об этом министр рассказал в интервью газете «Комсомольская правда»
"Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире", - заявил Мурашко.
Михаил Мурашко также отметил, что необходимо прервать цепочку передачи болезни с помощью вакцинации для предотвращения новых мутаций.
"Чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, необходимо прервать цепочку передачи. Если раньше мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и надежнее - вакцинация", - добавил Мурашко.
Ранее отмечалось, что ученые из США и России в статье в электронной библиотеке bioRxiv проанализировали свыше 329 тыс. геномов коронавирусной инфекции и выделили в них 155 мутаций, встречающихся достаточно часто в генах SARS-CoV-2.