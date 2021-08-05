Количество миллионеров отказавшихся от гражданства США существенно возросло

Число отказов от американского гражданства среди состоятельных людей достигло рекордных показателей в 2020 году. Почти семь тысяч человек с активами стоимостью больше двух миллионов долларов сдали свои паспорта.

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Как сообщает издание Axios на основании статистики Налогового управления США, из гражданства Соединенных Штатов вышли 6 тысяч 707 человек. Речь идет о тех людях, у которых активы по всему миру превышают больше двух миллионов долларов. По сравнению с 2019 годом прирост составил 237%.