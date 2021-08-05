Количество миллионеров отказавшихся от гражданства США существенно возросло

Число отказов от американского гражданства среди состоятельных людей достигло рекордных показателей в 2020 году. Почти семь тысяч человек с активами стоимостью больше двух миллионов долларов сдали свои паспорта.
Как сообщает издание Axios на основании статистики Налогового управления США, из гражданства Соединенных Штатов вышли 6 тысяч 707 человек. Речь идет о тех людях, у которых активы по всему миру превышают больше двух миллионов долларов. По сравнению с 2019 годом прирост составил 237%.
Повлиять на новый тренд на отказ от гражданства США могли налоговые инициативы президента Америки Джо Байдена. В апреле 2021 года он представил план обновления экономики, который подразумевает в числе прочего повышение налогов в первую очередь с корпораций.