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Количество миллионеров отказавшихся от гражданства США существенно возросло

Елена Прошина
26 минут назад

Число отказов от американского гражданства среди состоятельных людей достигло рекордных показателей в 2020 году. Почти семь тысяч человек с активами стоимостью больше двух миллионов долларов сдали свои паспорта.

Количество миллионеров отказавшихся от гражданства США существенно возросло
Фото: ReutersReuters

Как сообщает издание Axios на основании статистики Налогового управления США, из гражданства Соединенных Штатов вышли 6 тысяч 707 человек. Речь идет о тех людях, у которых активы по всему миру превышают больше двух миллионов долларов. По сравнению с 2019 годом прирост составил 237%.

Повлиять на новый тренд на отказ от гражданства США могли налоговые инициативы президента Америки Джо Байдена. В апреле 2021 года он представил план обновления экономики, который подразумевает в числе прочего повышение налогов в первую очередь с корпораций.

Экономика,Джозеф Байден,
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