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ВОЗ: мир вступил в "период реальной опасности"

Вероника Полынина
1 час назад

Мир вступил в «период реальной опасности», многие достижения в борьбе с коронавирусом «подвергаются эрозии». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

ВОЗ: мир вступил в "период реальной опасности"
Фото: ReutersReuters

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», - заявил Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.

По словам главы ВОЗ, распространение COVID-19 подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что в мире коронавирусом заразились уже более 200 млн человек.

Гебрейесус обратил внимание на ситуацию в странах с низкими доходами, которым не хватает вакцин для остановки пандемии, и чьи системы здравоохранения не справляются с количеством инфицированных.

«С трудом обретенные достижения утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», - перечислил он.

Глава ВОЗ также заявил о нехватке финансов для борьбы с пандемией. По его словам, стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку 900 млн долларов – это почти половина необходимых средств. Кроме того, международный механизм доступа к вакцинам COVAX нуждается в дополнительном финансировании в размере 3,8 млрд долларов.

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Ранее ВОЗ потребовала ввести мораторий на ревакцинацию и отправить излишки вакцин в развивающиеся страны. Еще в мае организация призывала обеспечить к концу сентября вакцинацию как минимум 10% населения в каждой стране мира. Чтобы достичь этой цели, по мнению ВОЗ, развитым странам нужно отказаться от ревакцинации как минимум до конца сентября.
Экономика,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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