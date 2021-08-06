CNBC: хакеры из России выложили в даркнет 1 млн кредиток

Хакеры из России опубликовали в даркнете доступ к данным более одного миллиона кредитных карт. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные компании по кибербезопасности Q6.

По ее данным, группа All World Cards происходит из России и совершает хакерские атаки с тем, чтобы предлагать номера карт другим киберпреступникам для совершения мошеннических транзакций. В своем материале CNBC, однако, не приводит каких-либо подтверждений того, что эта группировка как-то связана с Россией. 12 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что если власти России не разберутся на территории своего государства с хакерами, угрожающими иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, американская сторона сама займется этим вопросом.