Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали пятнадцать рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали два рейса. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и два отменены.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.