Американцам вновь посоветовали не ездить в Россию

Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации к согражданам воздержаться от путешествий в Россию. Об этом сообщается в писменном заявлении дипломатического ведомства, передаёт ТАСС.

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В частности, американцев призывают не ездить на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на Эльбрус. Причиной называются якобы имеющие место терроризм. случаи похищения людей и риски гражданских беспорядков.

Также гражданам США не стоит ездить в Крым, так как это напрямую связано с «оккупацией Россией украинской территории».