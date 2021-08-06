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Госдеп США оставил в силе рекомендацию не путешествовать в Россию

News.ruиещё 5
22 минуты назад

Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации к согражданам воздержаться от путешествий в Россию. Об этом сообщается в писменном заявлении дипломатического ведомства, передаёт ТАСС.

Американцам вновь посоветовали не ездить в Россию
Фото: UnsplashUnsplash

В частности, американцев призывают не ездить на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на Эльбрус. Причиной называются якобы имеющие место терроризм. случаи похищения людей и риски гражданских беспорядков.

Также гражданам США не стоит ездить в Крым, так как это напрямую связано с «оккупацией Россией украинской территории».

Ранее грузинский политик Ираклий Кобахидзе выступил против восстановления дипломатических отношений с РФ.

Экономика,Ираклий Кобахидзе,Госдеп США,
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