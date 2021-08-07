На Украине заявили о плане по разделу страны

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил о приближающемся разделе Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ".

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По словам бывшего парламентария, в стране наблюдается мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Он думает, что их могут использовать как инструмент раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем", — сказал Мураев.

Он утверждает, что финансирование радикалов осуществляется через международный фонд "Возрождение", также в этом участвует экс-президент страны Петр Порошенко. По мнению политика, в то же время президент Украины Владимир Зеленский из-за "детского мышления" не понимает, что происходит на самом деле.

"Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину", — предположил Мураев.