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На Украине рассказали о плане по разделу страны

Газета.Ruиещё 9
1 час назад

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил о приближающемся разделе Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ".

На Украине заявили о плане по разделу страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бывшего парламентария, в стране наблюдается мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Он думает, что их могут использовать как инструмент раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем", — сказал Мураев.

Он утверждает, что финансирование радикалов осуществляется через международный фонд "Возрождение", также в этом участвует экс-президент страны Петр Порошенко. По мнению политика, в то же время президент Украины Владимир Зеленский из-за "детского мышления" не понимает, что происходит на самом деле.

"Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину", — предположил Мураев.

Он также не исключил, что от Украины может остаться "небольшой кусочек". Ранее бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет неминуемый распад.

Экономика,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Надежда Савченко,Петр Порошенко,
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