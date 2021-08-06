Китай обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела Гонконга

Китайская сторона решительно осуждает принятый в Вашингтоне меморандум, касающийся Гонконга, и расценивает это как неприкрытое вмешательство в свои внутренние дела. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Это неприкрытое вмешательсто в дела Гонконга и внутренние дела Китая, грубое попрание норм международного права", - указали в ведомстве.

Видео дня

В заявлении отмечается, что принятие закона о национальной безопасности "восстановило стабильность в Гонконге, укрепило верховенство права, обеспечило законные права и интересы местных жителей". В комиссариате подчеркнули, что данный закон направлен лишь "против небольшой горстки антикитайских бунтовщиков", угрожающих нацбезопасности, за его нарушение были задержаны 117 человек.

"Жалкое поведение США это "вовсе не забота" о Гонконге и его народе, а грубое вмешательство в его дела и поддержка небольшой горстки сил "антикитайского хаоса", - отмечается в заявлении. "Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и КНР, защищать суверенитет страны, интересы безопасности и развития, а также проводить политику "одна страна - две системы", - указал комиссариат МИД.

Меморандум США

Президент США Джо Байден в четверг подписал меморандум, который позволяет некоторым выходцам из Гонконга продлить свое пребывание на американской территории.

В документе отмечается, у США есть "веские внешнеполитические причины" для принятия соответствующих мер. "Предоставление прибежища жителям Гонконга, лишенным гарантированных свобод в Гонконге, содействует интересам США в регионе", - говорится в меморандуме. В нем президент США также в очередной раз подверг критике принятый в КНР закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.