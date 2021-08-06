Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID среди военных

"Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас все идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинирован 1 миллион 400 тысяч человек", — отметил он.