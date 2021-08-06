Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID среди военных

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19 нового типа. Об этом сообщает ТАСС.
"Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас все идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинирован 1 миллион 400 тысяч человек", — отметил он.
По его словам, для вакцинации призывников на сегодняшний день есть отдельная программа.
"Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", — сказал Шойгу.
Кроме того, министр отметил, что в армии нет противников вакцинации от коронавируса.
"Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных и много", — добавил он.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в рядах Вооруженных силах России начнут с защитников воздушного пространства (ПВО).