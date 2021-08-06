Пока вы спали: Ситуация на границе Белоруссии и Литвы стала «взрывоопасной»

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Требование президента Белоруссии Александра Лукашенко не впускать назад в страну тех мигрантов, которых выгоняют со своей территории литовцы, грозит резким обострением ситуации на границе двух стран. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Независимая газета».
По мнению политологов, в свете новых указаний Лукашенко на границе Белоруссии и Литвы сложилась «взрывоопасная и горючая» ситуация, возможны вооруженные столкновения, а миграционный кризис может выйти из-под контроля.
Министерство финансов России с 6 августа по 6 сентября проведет закупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 315,9 млрд рублей, пишут «Известия».
По плану Минфина, к концу августа в Фонд национального благосостояния, который пополняется в случае высоких цен на нефть, будет направлено более $18 млрд. Экономисты отмечают, что масштабная закупка валюты Минфином, с одной стороны, мешает рублю укрепляться, с другой — сглаживает влияние колебаний нефтяных цен. При этом резкого ослабления рубля ожидать не стоит.
На фоне распространения штамма коронавируса «дельта» стоимость североморской нефти Brent 5 августа опустилась ниже $70 за баррель. Наибольшее беспокойство у инвесторов вызывает вспышка коронавируса почти в половине провинций Китая, сообщает «Коммерсант».
Также дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает ужесточения риторики представителей ФРС и возможное сворачивание масштабных мер поддержки экономики США. Однако эксперты уверены, что Китай в скором времени справится с новой вспышкой коронавируса, рынок и дальше будет находиться в состоянии дефицита из-за превышения спроса над предложением и цены на нефть сильно не упадут.
Британский «Центр информационной стабильности» (CIR) заявил, что Китай спонсирует как минимум 350 новостных ресурсов, распространяющих фейковые новости и дескридитирующих критиков правящей партии как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом пишет News.ru.
По подсчетам CIR, Пекин тратит миллиарды долларов ежегодно на усиление своего присутствия в мировом информационном пространстве, и пока борьба с китайской «фабрикой троллей» оказывается безуспешной, так как на каждый закрываемый аккаунт в Facebook, на YouTube или в Twitter появляется несколько новых.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой один раз в три года выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации гражданами России. Об этом сообщает RT.
«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — говорится в письме омбудсмена на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.