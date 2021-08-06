Пока вы спали: Ситуация на границе Белоруссии и Литвы стала «взрывоопасной»

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Ситуация на границе Белоруссии и Литвы стала «взрывоопасной»

Требование президента Белоруссии Александра Лукашенко не впускать назад в страну тех мигрантов, которых выгоняют со своей территории литовцы, грозит резким обострением ситуации на границе двух стран. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Независимая газета».

По мнению политологов, в свете новых указаний Лукашенко на границе Белоруссии и Литвы сложилась «взрывоопасная и горючая» ситуация, возможны вооруженные столкновения, а миграционный кризис может выйти из-под контроля.

Минфин готовит миллиардные закупки валюты и золота

Министерство финансов России с 6 августа по 6 сентября проведет закупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 315,9 млрд рублей, пишут «Известия».

По плану Минфина, к концу августа в Фонд национального благосостояния, который пополняется в случае высоких цен на нефть, будет направлено более $18 млрд. Экономисты отмечают, что масштабная закупка валюты Минфином, с одной стороны, мешает рублю укрепляться, с другой — сглаживает влияние колебаний нефтяных цен. При этом резкого ослабления рубля ожидать не стоит.

Штамм «дельта» обвалил нефтяные котировки

На фоне распространения штамма коронавируса «дельта» стоимость североморской нефти Brent 5 августа опустилась ниже $70 за баррель. Наибольшее беспокойство у инвесторов вызывает вспышка коронавируса почти в половине провинций Китая, сообщает «Коммерсант».

Также дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает ужесточения риторики представителей ФРС и возможное сворачивание масштабных мер поддержки экономики США. Однако эксперты уверены, что Китай в скором времени справится с новой вспышкой коронавируса, рынок и дальше будет находиться в состоянии дефицита из-за превышения спроса над предложением и цены на нефть сильно не упадут.

Китай выигрывает информационную войну у Запада

Британский «Центр информационной стабильности» (CIR) заявил, что Китай спонсирует как минимум 350 новостных ресурсов, распространяющих фейковые новости и дескридитирующих критиков правящей партии как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом пишет News.ru.

По подсчетам CIR, Пекин тратит миллиарды долларов ежегодно на усиление своего присутствия в мировом информационном пространстве, и пока борьба с китайской «фабрикой троллей» оказывается безуспешной, так как на каждый закрываемый аккаунт в Facebook, на YouTube или в Twitter появляется несколько новых.

В России предложили платить пособие за прохождение диспансеризации

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой один раз в три года выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации гражданами России. Об этом сообщает RT.