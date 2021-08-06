В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами

Портал называет эту схему "бан как услуга". Злоумышленник, предоставляющий такую "услугу", использует свой верифицированный аккаунт с галочкой. Он меняет в нем имя, биографию и аватар, полностью копируя аккаунт выбранной заказчиком жертвы. Затем он отправляет жалобу модератору Instagram, обвиняя жертву в копировании его профиля. В социальной сети действуют строгие правила касательно самозванцев, выдающих себя за другого человека, поэтому в большинстве случаев аккаунт блокируют. Стоимость "услуги" составляет около $60.