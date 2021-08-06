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В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами

Газета.Ru
1 час назад

Кибермошенники изобрели новый способ заработать на пользователях Instagram — они блокируют аккаунты за деньги, сообщает Motherboard.

В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал называет эту схему "бан как услуга". Злоумышленник, предоставляющий такую "услугу", использует свой верифицированный аккаунт с галочкой. Он меняет в нем имя, биографию и аватар, полностью копируя аккаунт выбранной заказчиком жертвы. Затем он отправляет жалобу модератору Instagram, обвиняя жертву в копировании его профиля. В социальной сети действуют строгие правила касательно самозванцев, выдающих себя за другого человека, поэтому в большинстве случаев аккаунт блокируют. Стоимость "услуги" составляет около $60.

Сообщается, что пользователи заказывают мошенникам бан аккаунта, чтобы досадить или запугать его владельца. В пресс-службе Instagram сообщили о начале собственного расследования в отношении сайтов, предлагающих подобный сервис. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как молодежь чаще других попадается на уловки киберзлоумышленников.

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