В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами

Кибермошенники изобрели новый способ заработать на пользователях Instagram — они блокируют аккаунты за деньги, сообщает Motherboard.
Портал называет эту схему "бан как услуга". Злоумышленник, предоставляющий такую "услугу", использует свой верифицированный аккаунт с галочкой. Он меняет в нем имя, биографию и аватар, полностью копируя аккаунт выбранной заказчиком жертвы. Затем он отправляет жалобу модератору Instagram, обвиняя жертву в копировании его профиля. В социальной сети действуют строгие правила касательно самозванцев, выдающих себя за другого человека, поэтому в большинстве случаев аккаунт блокируют. Стоимость "услуги" составляет около $60.
Сообщается, что пользователи заказывают мошенникам бан аккаунта, чтобы досадить или запугать его владельца. В пресс-службе Instagram сообщили о начале собственного расследования в отношении сайтов, предлагающих подобный сервис. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как молодежь чаще других попадается на уловки киберзлоумышленников.