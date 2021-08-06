Обзор иноСМИ: «Попадется ли Байден в российскую ловушку?»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Попадется ли Байден в российскую ловушку?»

Неверная оценка российской экономики, высказанная президентом США Джо Байденом, может обострить отношения с Россией и загнать американского лидера в ту же ловушку, в которую когда-то попался один из его предшественников – Барак Обама. Об этом пишет Bloomberg.

Автор статьи пришел к выводу, что президент России Владимир Путин «не выносит публичного унижения» и не стоит недооценивать его как сильного игрока. После того, как Обама назвал Россию «региональной державой», США столкнулись с вмешательством России в Сирии, которое нарушило их планы на Ближнем Востоке, напомнил он.

В США назвали «позорной» сделку по «Северному потоку – 2»

Соглашение Германии и США по «Северному потоку – 2» является «позорной сделкой», так как подчеркивает зависимость ЕС, игнорирует действия России, в том числе в Крыму и в Донбассе, а также не учитывает мнение стран Центральной и Восточной Европы. Об этом пишет The National Interest.

При этом американское издание отмечает, что последствия для Германии и ЕС будут только политическими. А вот Украина оказалась в опасности из-за решения канцлера Германии Ангелы Меркель, так как «Северный поток-2» может стать причиной возникновения экономических трудностей в стране и быть использован Россией в качестве средства принуждения Киева.

На Украине заговорили о переходе на латиницу

Институт языковедения НАН Украины инициировал дискуссию о возможном переходе страны на латинскую азбуку. Сторонники латиницы убеждены, что это позволит отгородиться от «соседа-агрессора России» и сблизиться с Западом, пишет издание «Обозреватель».

В статье подчеркивается, что для Украины отказ от кириллицы означает выход из общего информационного, ментального и культурного поля с россиянами. В свою очередь противники латиницы напомнили, что переход приведет к тому, что украинцы лишаться возможности читать собственное культурное и общее с Россией наследие, а также задались вопросом, где взять на него деньги.

В США испугались возможной поломки российской подлодки в датских водах

Датские моряки сообщили о проблемах с двигателем у российской атомной подводной лодки «Орел», которая возникла в Балтийском море неподалеку от второго по величине города страны Орхуса. Об этом пишет американское издание The Drive.

Информация о проблемах на атомной подлодке, как и другие подобные инциденты, вызывает серьезную озабоченность, так как Россия «склонна замалчивать информацию об авариях и происшествиях на ее подводном флоте», подчеркивается в статье.

Fox News обвинил администрацию Байдена в отмене частной собственности

По словам ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, мораторий на выселение арендаторов, введенный в США Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), фактически отменяет право на частную собственность и угрожает конституционному строю.