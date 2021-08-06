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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

В Крыму на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися сильными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по республике Крым.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили граждан о высокой вероятности возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий. Ранее Роспотребнадзор снял все ограничения на купания в Крыму на территориях, которые пострадали от подтопления. До этого мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова.

За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте была временно прекращена подача воды и полностью перекрыт проезд в подтопленный центр города.

Экономика,Роспотребнадзор,
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