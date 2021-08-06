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Саакашвили рассказал о «преследованиях» со стороны Москвы

ИА Regnum
1 час назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший на Украине главой комитета по реформам, заявил, что якобы подвергается «преследованиям» со стороны Москвы. Это заявление политик разместил в Facebook.

Саакашвили рассказал о «преследованиях» со стороны Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он прокомментировал сделанное 5 августа заявление замдиректора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова, что Москва готова восстанавливать российско-грузинские отношения в той мере, насколько готов Тбилиси.

Как заявил Саакашвили, Россия против его возвращения в Грузию, так как «боится», что он обеспечит на своей родине «стремительное развитие». Бывший грузинский лидер даже заявил, что его «преследование» якобы заказал президент России Владимир Путин.

«Им гораздо удобнее, чтобы в Грузии был хаос, беспорядки и грузинский народ утопал в болоте бедности. Все это преследование, которое организовано против меня, и хотя бы сейчас должны понять все — это прямой заказ Путина, — написал Саакашвили. — Мы пойдем до конца для освобождения Грузии».

Напомним, Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году перед тем, как у него закончился президентский срок. После этого на родине в его отношении возбудили ряд уголовных дел и заочно признали виновным. Бывший грузинский президент обещает вернуться в Грузию и перехватить власть перед каждыми выборами в стране. 2 октября там пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Экономика,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,МИД,
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