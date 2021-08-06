Минфин готовит валютную интервенцию: что будет с рублем

С 6 августа по 6 сентября на операции по скупке валюты на внутреннем рынке из федерального бюджета направят 315,9 млрд рублей. Минфин планирует закупить валюту и золото на $4,3 млрд, что будет максимумом с января 2020 года.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы бюджета от продажи нефти марки Urals, когда ее цена превышает заложенную в бюджете цену отсечения (в 2021 году это $43,3), копятся в резервах – в ФНБ. Если цены падают, накопленные средства расходуются.

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Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся стоимости нефти над базовым уровнем, в августе 2021 года составит 258,5 млрд рублей, считают в Минфине.

Скупка миллиардов долларов на внутреннем рынке как препятствует рублю в укреплении, так и сглаживает влияние на российскую валюту колебаний нефтяных цен, отметил в разговоре с «Известиями» Петр Садовый, руководитель направления по стратегическому анализу департамента корпоративной стратегии банка «Ренессанс Кредит».

Покупка валюты формирует контрциклический буфер на период резкого обвала нефтяных цен и удерживают рубль от излишне прямого следования за динамикой нефти, отметил Янис Кивкулис, ведущий стратег Exante. Это мешает укреплению рубля, однако позволяет сохранять конкурентоспособность российского экспорта, считает он.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная уверена, что большие объемы скупки валюты не приведут к ослаблению рубля. На российскую валюту оказывают давление геополитические и санкционные риски, а также ситуация с коронавирусом. Между тем даже небольшое ослабление рубля может стать причиной разгона инфляции, которая сейчас очень высока.