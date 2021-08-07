Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На пляжах Крыма сняты все ограничения на купание

BFM.RUиещё 4
39 минут назад

В Крыму сняли все ограничения на купания, введенные ранее на территориях, пострадавших от подтопления, сообщили в Роспотребнадзоре.

На пляжах Крыма сняты ограничения на купание
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, сейчас функционируют около 400 пляжей на территории полуострова. Взяты пробы воды, выданы заключения о соответствии санитарным правилам водного объекта.

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, были подтоплены Керчь и Ялта. Стихия также затронула еще ряд районов полуострова. В регионе был введен режим ЧС. Новый циклон обрушился на Крым 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе республики. Там из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений.

Экономика,Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители