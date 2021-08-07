На пляжах Крыма сняты ограничения на купание

В Крыму сняли все ограничения на купания, введенные ранее на территориях, пострадавших от подтопления, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства , сейчас функционируют около 400 пляжей на территории полуострова. Взяты пробы воды, выданы заключения о соответствии санитарным правилам водного объекта.

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, были подтоплены Керчь и Ялта. Стихия также затронула еще ряд районов полуострова. В регионе был введен режим ЧС. Новый циклон обрушился на Крым 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе республики. Там из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений.