Крупнейшие российские ВУЗы организуют онлайн-занятия для студентов из-за рубежа

МГИМО, НИУ ВШЭ и МФТИ намерены организовать дистанционный или комбинированный форматы занятий для иностранных студентов, которые не смогут въехать в Россию для обучения. Об этом в пятницу сообщили ректоры вузов на пресс-конференции в ТАСС.
"Для тех ребят, которые не смогут приехать, занятия будут вестись в режиме онлайн, но живые занятия. То есть практически все аудитории оборудованы для того, чтобы студенты могли встречаться на занятиях непосредственно", - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Он уточнил, что такой формат занятий будет организован для тех студентов, кто не может въехать в РФ из стран Европы и бывшего СССР. Для студентов из Японии и Китая будут организованы специальные занятия онлайн, в том числе планируются записи лекций, тренинги для самоподготовки.
Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов добавил, что задача вузов - сохранить качество образования независимо от формата.
"Я еще раз хочу акцентировать внимание, что наша общая ректорская задача - это сохранение качества обучения независимо от формата проведения занятий: в офлайн или в онлайн. И это касается, конечно, не только иностранных студентов, которые у нас учатся и не могут въехать, но это также будет касаться тех ребят на старших курсах, у которых не сделаны прививки. И в случае, если будут действовать ограничения санитарно-эпидемиологического характера, непривитые ребята не смогут идти на занятия, мы полностью < > готовы к тому, что группы частично могут быть разделены на онлайн- и офлайн-обучение", - отметил Анисимов.
"Для тех, кто все же уехал и не сможет вернуться к началу учебного года, будет введен комбинированный учебный план, он будет, по существу, обязательным для всех", - добавил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.
Он отметил, что такой формат подразумевает, что какую-то часть учебного плана студент будет осваивать самостоятельно.