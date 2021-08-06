Крупнейшие российские ВУЗы организуют онлайн-занятия для студентов из-за рубежа

"Я еще раз хочу акцентировать внимание, что наша общая ректорская задача - это сохранение качества обучения независимо от формата проведения занятий: в офлайн или в онлайн. И это касается, конечно, не только иностранных студентов, которые у нас учатся и не могут въехать, но это также будет касаться тех ребят на старших курсах, у которых не сделаны прививки. И в случае, если будут действовать ограничения санитарно-эпидемиологического характера, непривитые ребята не смогут идти на занятия, мы полностью < > готовы к тому, что группы частично могут быть разделены на онлайн- и офлайн-обучение", - отметил Анисимов.