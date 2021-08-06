Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Шойгу назвал особенность атомной подлодки «Красноярск»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
29 минут назад

Многоцелевая подлодка «Красноярск» будет нести высокоточное оружие большой дальности, она сможет проникать в самые труднодоступные районы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша».

Шойгу назвал особенность атомной подлодки «Красноярск»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу заявил, что лодка «решает важные задачи», это «самая современная лодка, которая будет нести высокоточное оружие большой дальности: она имеет возможности по проникновению в труднодоступные районы», передает РИА «Новости».

Министр в шутку отметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности этой мощной субмарины.

«Красноярцы могут гордиться этой лодкой», – добавил Шойгу.

«Красноярск» – это вторая серийная атомная многоцелевая подлодка новейшего проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Корабли этого проекта в перспективе могут быть вооружены гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».

Напомним, АПЛ «Красноярск» спустили на воду в конце июля.

Экономика,Сергей Шойгу,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители