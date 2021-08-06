Шойгу назвал особенность атомной подлодки «Красноярск»

Многоцелевая подлодка «Красноярск» будет нести высокоточное оружие большой дальности, она сможет проникать в самые труднодоступные районы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша».

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Шойгу заявил, что лодка «решает важные задачи», это «самая современная лодка, которая будет нести высокоточное оружие большой дальности: она имеет возможности по проникновению в труднодоступные районы», передает РИА «Новости».

Министр в шутку отметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности этой мощной субмарины.

«Красноярцы могут гордиться этой лодкой», – добавил Шойгу.

«Красноярск» – это вторая серийная атомная многоцелевая подлодка новейшего проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Корабли этого проекта в перспективе могут быть вооружены гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».