Как привитые от COVID реагируют на лечение

При заражении коронавирусом вакцинированные люди могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем не привитые от коронавируса, заявил врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Тимаков заявил, что «пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара», и «при назначении профилактических препаратов, иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно», лучше, чем у тех, кто не вакцинировался, передает Ura.ru.
Однако «для того, чтобы понимать, действительно ли это так или нет, должна быть проведена полномасштабная научная работа».
Он отметил, что в данный момент во врачебном сообществе обсуждается, что вакцинированные пациенты с COVID-19 лучше реагируют на терапию.
«То, о чем мы сейчас говорим, это преаналитика. Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», – объяснил Тимаков.
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также выразил мнение, что наблюдения следует подтвердить научным исследованием.
«Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», – заявил он.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии».