Как привитые от COVID реагируют на лечение

«Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», – заявил он.