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Инфекционист рассказал, как привитые от COVID реагируют на лечение

Деловая газета "Взгляд"
16 минут назад

При заражении коронавирусом вакцинированные люди могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем не привитые от коронавируса, заявил врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Как привитые от COVID реагируют на лечение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тимаков заявил, что «пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара», и «при назначении профилактических препаратов, иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно», лучше, чем у тех, кто не вакцинировался, передает Ura.ru.

Однако «для того, чтобы понимать, действительно ли это так или нет, должна быть проведена полномасштабная научная работа».

Он отметил, что в данный момент во врачебном сообществе обсуждается, что вакцинированные пациенты с COVID-19 лучше реагируют на терапию.

«То, о чем мы сейчас говорим, это преаналитика. Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», – объяснил Тимаков.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также выразил мнение, что наблюдения следует подтвердить научным исследованием.

«Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», – заявил он.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии».

Экономика,Владислав Жемчугов,Евгений Тимаков,ВОЗ,РИА Ura.ru,
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