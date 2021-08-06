Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ближайшие пять дней в столице будут очень теплыми, а небольшие осадки прекратятся к началу недели. Москвичей ожидает теплая, но местами дождливая погода в выходные, к началу следующей недели облачность начнет рассеиваться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сегодня перестраивается система циркуляции, уже завтра значительные изменения в погоде будут связаны с выносом теплых воздушных масс, как с юга, так и с юго-востока. Будет облачно с прояснениями, но дождь уже небольшой, а ночные температуры существенно повысятся. Летняя погода обусловлена не только знойным полднем или послеполуденной жарой, но и высокими ночными температурами. Уже ближайшая ночь будет теплой, в Москве – 16-18 градусов. Днем наступает жаркая погода, связанная не с солнцем, как в июне или июле, а с адвекцией воздушных масс с юга, с приходом тепла с юго-запада и юго-востока. Поэтому температура будет в районе 26-30 градусов в течение длительного времени, не только в выходные, но и в начале следующей недели. Осадков будет уже меньше, хотя 7 и 8 августа прогнозируется небольшой дождь, облачно с прояснениями, но уже 9 августа ожидается переменная облачность без осадков. Тепло будет продолжаться, а облачность рассеиваться», - рассказал он.
При этом Вильфанд напомнил жителям столицы, что ожидаемые температуры значительно превышают нормальные показатели августа, поэтому еще большей жары ждать не стоит.
«Для москвичей температуры выше 30 градусов являются не то, что необычными, а опасными, потому что это негативно влияет на состояние человека, особенно в среднем и пожилом возрасте. Ждать жары с удовольствием не стоит, она все-таки опасна. Но в ближайшие пять дней температура будет очень высокой и будет превышать норму на 5-6 градусов», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
По его словам, на юге страны предстоящая неделя будет еще более жаркой, на курортах Краснодарского края температура приблизится к отметке в 39 градусов.
«На юге Центрального федерального округа температурный фон будет еще выше, будет доходить до 35-36 градусов. Еще южнее – в Ростовской области, в Краснодарском крае ожидаются еще более высокие температуры – до 38-39. Те, кто любит погорячее, правильно выбрали время для отпуска», - добавил он.
Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до девяти вечера пятницы, 6 августа.