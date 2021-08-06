Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в Москве

«Сегодня перестраивается система циркуляции, уже завтра значительные изменения в погоде будут связаны с выносом теплых воздушных масс, как с юга, так и с юго-востока. Будет облачно с прояснениями, но дождь уже небольшой, а ночные температуры существенно повысятся. Летняя погода обусловлена не только знойным полднем или послеполуденной жарой, но и высокими ночными температурами. Уже ближайшая ночь будет теплой, в Москве – 16-18 градусов. Днем наступает жаркая погода, связанная не с солнцем, как в июне или июле, а с адвекцией воздушных масс с юга, с приходом тепла с юго-запада и юго-востока. Поэтому температура будет в районе 26-30 градусов в течение длительного времени, не только в выходные, но и в начале следующей недели. Осадков будет уже меньше, хотя 7 и 8 августа прогнозируется небольшой дождь, облачно с прояснениями, но уже 9 августа ожидается переменная облачность без осадков. Тепло будет продолжаться, а облачность рассеиваться», - рассказал он.