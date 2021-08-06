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Найден способ обойти технологию распознавания лиц

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Исследователи из Тель-авивского университета в Израиле обнаружили способ обхода большого числа систем распознавания лиц. Новый метод подделывает лицо.

Найден способ обойти технологию распознавания лиц
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные использовали уязвимость, которая заключается в том, что системы распознавания лиц используют слишком широкий набор маркеров для идентификации человека. Создавая шаблоны лиц, соответствующие многим из этих маркеров, можно сгенерировать универсальное изображение, способное обмануть большой процент систем безопасности. То есть метод генерирует «лица, как у большей части населения».

Исследователи протестировали способ на открытом наборе из 13 тысяч изображений лиц. Удалось разблокировать более 20% лиц.

Такой метод можно было бы использовать для взлома смартфонов или устройств умного дома. Хотя до его реального применения ещё далеко.

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