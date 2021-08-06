Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Американцы ничего не найдут: эксперт о попытке разведки США найти корни COVID-19 в лаборатории Уханя

Елена Прошина
1 час назад

Методы математического моделирования позволят разведке США и работающим на нее специалистам-биологам понять, был ли COVID-19 создан в лаборатории института вирусологии Уханя. Об этом «Рамблер» рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Они ничего не найдут": эксперт о попытке США найти корни COVID-19
Фото: ReutersReuters

"Они должны пытаться методами математического моделирования определить в какой момент произошла самая главная патологическая мутация, определившая ту форму вируса, которая привела к пандемии», - заявила она.

Видео дня

Лариса Попович отметила, что в настоящее время такие методы исследований не являются новыми, а относительно более хорошо известных вирусов в открытом доступе существуют настоящие «карты», позволяющие отследить все мутации генома на разных этапах их развития.

«Есть определенные способы определения филогенетического древа развития мутаций. Сейчас существуют разные базы данных, показывающие все направления мутаций вируса, отсматривая которые в обратном направлении мы можем увидеть с какого момента появляются какие его варианты», - добавила она.

В то же время, специалист сомневается, что разведка США действительно сможет найти данные, указывающие на антропогенное происхождение COVID-19.

«Я не думаю, что американцы что-то там смогут найти. Сами США уже публиковали данные, что ключевые мутации вируса произошли еще в сентябре 2019 года и в месте довольно удаленном от Ухани», - отметила она.

Также Попович добавила, что по известной ей информации, Уханьский институт был построен совместно Китаем и США, а система защиты там полностью американская, что могло сказаться в итоге на том, что какие-то данные из института оказались в руках разведки США

«Плюс еще нужно учитывать, что уханьскую лабораторию Китай и США строили вместе, там системы защиты американские стоят», - отметила она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что судить о перспективах и даже возможности таких исследований на основании одних лишь заявлений в СМИ пока рано, заявил он «Рамблеру».

«Если действительно удалось взломать компьютеры и получить информацию о последовательностях генома тех коронавирусов, с которыми работали в Институте вирусологии в Ухане, подождем окончательного заявления с доказательствами», - сказал он.

В пятницу 6 августа телеканал CNN, со ссылкой на свои источники, сообщил, что специалисты разведслужбы США получили данные о 22 тыс. вирусов, с которыми велась работа в лабораториях института вирусологии Уханя. По информации телеканала, эти данные будут использованы, чтобы понять, мог ли COVID-19 возникнуть в лабораторных условиях. Источники CNN не исключают, что информация могла быть получена властями США в результате хакерской атаки.

Экономика,Алексей Аграновский,Лариса Попович,ВШЭ,МГУ,CNN,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители