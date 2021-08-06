"Они ничего не найдут": эксперт о попытке США найти корни COVID-19

Методы математического моделирования позволят разведке США и работающим на нее специалистам-биологам понять, был ли COVID-19 создан в лаборатории института вирусологии Уханя. Об этом «Рамблер» рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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"Они должны пытаться методами математического моделирования определить в какой момент произошла самая главная патологическая мутация, определившая ту форму вируса, которая привела к пандемии», - заявила она.

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Лариса Попович отметила, что в настоящее время такие методы исследований не являются новыми, а относительно более хорошо известных вирусов в открытом доступе существуют настоящие «карты», позволяющие отследить все мутации генома на разных этапах их развития.

«Есть определенные способы определения филогенетического древа развития мутаций. Сейчас существуют разные базы данных, показывающие все направления мутаций вируса, отсматривая которые в обратном направлении мы можем увидеть с какого момента появляются какие его варианты», - добавила она.

В то же время, специалист сомневается, что разведка США действительно сможет найти данные, указывающие на антропогенное происхождение COVID-19.

«Я не думаю, что американцы что-то там смогут найти. Сами США уже публиковали данные, что ключевые мутации вируса произошли еще в сентябре 2019 года и в месте довольно удаленном от Ухани», - отметила она.

Также Попович добавила, что по известной ей информации, Уханьский институт был построен совместно Китаем и США, а система защиты там полностью американская, что могло сказаться в итоге на том, что какие-то данные из института оказались в руках разведки США

«Плюс еще нужно учитывать, что уханьскую лабораторию Китай и США строили вместе, там системы защиты американские стоят», - отметила она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что судить о перспективах и даже возможности таких исследований на основании одних лишь заявлений в СМИ пока рано, заявил он «Рамблеру».

«Если действительно удалось взломать компьютеры и получить информацию о последовательностях генома тех коронавирусов, с которыми работали в Институте вирусологии в Ухане, подождем окончательного заявления с доказательствами», - сказал он.