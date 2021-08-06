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Попова призвала учителей привиться до начала учебного года

ИА Regnum
33 минуты назад

Российским учителям нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Об этом 6 августа заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

Попова обратилась к учителям по вопросу вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу сказать, что у нас есть опыт прошлого года, когда дети в школу практически весь год обучались очно. У нас есть методические рекомендации, у нас есть санитарные правила, соблюдение которых обеспечивает полную безопасность как школьникам, так и педагогам», — заявила Попова.

«Очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми. Чтобы для них никаких рисков не возникало. Так же, как и родители, которые будут приходить в школу — иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало нового учебного года», — указала она.

Экономика,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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