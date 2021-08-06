Попова обратилась к учителям по вопросу вакцинации

«Хочу сказать, что у нас есть опыт прошлого года, когда дети в школу практически весь год обучались очно. У нас есть методические рекомендации, у нас есть санитарные правила, соблюдение которых обеспечивает полную безопасность как школьникам, так и педагогам», — заявила Попова.