Huawei потеряла половину выручки из-за  продажи Honor

Huawei объявила, что её выручка в первой половине 2021 года составила 320,4 млрд юаней ($49,6 млрд долларов). Это значительно меньше 454 млрд юаней, которые Huawei заработала в первой половине 2020 года. Тогда у компании ещё был бренд Honor.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Самое большое падение выручки пришлось на смартфонное подразделение. Цифры снизились на 47%.

Чистая прибыль Huawei составила 9,8%. Это наивысший показатель с 2019 года.

Ранее представитель компании заявил, что её стратегическая цель на следующие пять лет — выжить.