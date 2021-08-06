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Huawei потеряла половину выручки из-за  продажи Honor

Ferra.ru
1 час назад

Huawei объявила, что её выручка в первой половине 2021 года составила 320,4 млрд юаней ($49,6 млрд долларов). Это значительно меньше 454 млрд юаней, которые Huawei заработала в первой половине 2020 года. Тогда у компании ещё был бренд Honor.

Huawei потеряла половину выручки из-за продажи Honor
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самое большое падение выручки пришлось на смартфонное подразделение. Цифры снизились на 47%.

Чистая прибыль Huawei составила 9,8%. Это наивысший показатель с 2019 года.

Ранее представитель компании заявил, что её стратегическая цель на следующие пять лет — выжить.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп внёс Huawei в «чёрный» список в 2019 году. Из-за этого американские компании не могут вести с китайцами дела. Например, Google больше не может лицензировать свою мобильную операционную систему Android для Huawei. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei была вынуждена продать бренд Honor.

Экономика,Дональд Трамп,Google,
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