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Проценко рассказал о течении COVID-19 у вакцинированных пациентов

RT на русском
1 час назад

Главврач московской городской клинической больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как протекает болезнь у тех, кто заболел COVID-19 после вакцинации.

Проценко рассказал о течении COVID у вакцинированных пациентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с kp.ru он заявил, что если человек сделал первый укол и в ближайшие дни после этого заболел, то он не считается привитым.

Вакцинированные — это те, у кого с момента введения второго компонента препарата прошло не менее 14 дней.

Как отметил Проценко, среди заболевших «после прививки» большинство составляют именно те, кто инфицировался до того, как сформировался иммунитет.

«Если же говорить о пациентах, у которых прошло 14 и более дней после второго компонента и успел сформироваться иммунитет, они если и заболевают, то, конечно, болезнь у них протекает легче. Они не попадают в отделение реанимации, им не требуется ИВЛ», — сообщил врач.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

Экономика,Денис Проценко,Комсомольская правда,
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