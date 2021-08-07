Рогозин выступил за смертную казнь за коррупцию в ОПК

Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идёт не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически это потворство агрессору, — сказал он.