«Черный август» 2.0: оценена вероятность шоковых сценариев в экономике

Последний месяц лета исторически богат на различные потрясения, что обусловлено рядом фактором. Сейчас ситуацию осложняет пандемия, остановить которую пока не удается, а также высокий уровень инфляции. Для национальной российской валюты август также крайне непростой месяц, однако на завершившейся неделе паре доллар/рубль удалось обновить минимум с конца июня. Долговой рынок также демонстрирует уверенную динамику: сводный индекс ОФЗ увеличился до рекорда с середины мая.

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Впрочем, факторы риска все еще присутствуют. Из-за любого ухудшения внешнего фона – экономического или геополитического - на валютном рынке России может произойти смена настроений. Стоит также отметить, что в августе нерезиденты проводят сезонную конвертацию дивидендов, и этот процесс становится драйвером спроса на валюту. Это обстоятельство играет против рубля.

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Историк и философ Андрей Фурсов считает, что в августе под влиянием сразу нескольких негативных факторов сильно обострится экономическая и политическая обстановка в мире. При этом он уверен, что новый локдаун крайне негативно скажется на мировой экономике, так как в очередной раз будут разорваны производственные и торговые цепочки. Свою точку зрения он озвучил на YouTube-канал «День ТВ», передает Deita.ru

Как это может выглядеть в миниатюре, мир недавно смог ощутить из-за инцидента в Суэцком канале, когда грузовое судно перекрыло путь доставки товаров, заметил Фурсов. На фоне ухудшения обстановки в мире август может войти в историю под названием «черный», пояснил эксперт. Он считает, что сейчас обстановку вполне можно сравнить с мировой войной.

Приближающийся масштабный кризис в экономике России лично коснется многих россиян. Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин на YouTube-канале «Аврора». Миллионы граждан оказались на грани полного разорения, считает Делягин, указывая, что с момента начала проблем в экономике из-за «коронакризиса» россияне практически полностью потратили свои денежные накопления, взяли максимально возможный объем кредитов и при этом до предела сократили свои расходы. Вместе с тем, ради увеличения доходов граждане уже занимаются всеми доступными им подработками и «халтурой».

Делягин уверен, что многие россияне уже использовали все опции по отсрочке кредитных платежей, а также аналогичные возможности, представляемые ресурсо-снабжающими компаниями. Таким образом, все, кто уже испробовал перечисленные выше способы остаться на плаву, находятся на грани личного банкротства, делает вывод он. С учетом этого, Делягин не исключает, что наступающий август действительно окажется «черным», в случае, если по России прокатится масштабная волна личных банкротств. Ее эффект экономист сравнивает с последствиями дефолта 1998 года.

Управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин опасается негативных сценариев в августе на фоне неоднозначности политики американского Федрезерва, признался он РБК. Также отмечается, что традиционно на рубль окажут влияние дивидендные выплаты российских компаний. В августе отечественные компании выделят на выплату дивидендов около 670 млрд рублей, заявила аналитик «Финам» Анна Зайцева. Из них, по ее словам, около 160 млрд рублей приходятся на иностранных акционеров, они могут быть конвертированы в валюту. Так, в течение августа возможны кратковременные просадки курса российской валюты, полагает эксперт.

Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой в разговоре с РБК заявил, что не ожидает ослабления рубля. По его словам, картина последних пяти лет демонстрирует, что российская валюта, наоборот, в августе укреплялась.