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Названо число пользователей интернета Илона Маска

Lenta.ru
45 минут назад

Число пользователей спутникового интернета Starlink приблизилось к отметке в 90 тысяч. Соответствующую информацию компания Илона Маска назвала представителям Федеральной комиссии по связи (FCC) в ходе телефонного разговора, передает CNBC.

Названо число пользователей интернета Илона Маска
Фото: ReutersReuters

В корпорации рассказали, что по состоянию на конец июля имеют пользовательскую базу в 90 тысяч человек. За последний месяц к Starlink подключились порядка 20 тысяч домохозяйств по всему миру.

В SpaceX также сообщили регулятору, что в компании располагают более чем 500 тысячами заявок на подключение со всего мира. Кроме того, специалисты раскрыли планы на второе поколение терминалов Starlink, работа над которым ведется в данный момент. Ожидается, что они будут обеспечивать более высокую скорость, меньшую задержку и большую пропускную способность. Запуск спутников Starlink будут осуществлять, в том числе, с помощью ракет Starship.

Starlink — проект спутникового интернета, поддерживаемый SpaceX. В настоящий момент интернет работает в тестовом режиме, компания подключает пользователей из ограниченного числа стран. Стоимость пользования Starlink — без учета цены оборудования — составляет 99 долларов в месяц.

В конце июня Илон Маск заявил, что через год к Starlink будут подключены 500 тысяч пользователей. По мнению предпринимателя, спутниковый интернет такого типа дополняет существующих провайдеров, а не конкурирует с ними.

Экономика,Илон Маск,SpaceX,
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