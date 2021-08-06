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Костин назвал условие для выхода России из SWIFT

Елена Прошина
36 минут назад

Выход России из международной платежной системы SWIFT произойдет только в случае, если европейские власти решат принять столь жесткие меры против России, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию Handelsblatt.

Названо условие для выхода России из SWIFT
Фото: ReutersReuters

"Не думаю, что это когда-либо произойдет, если только европейские правительства не захотят принять столь жесткие меры против России. Но пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами", – отметил Костин.

Между тем санкции США в отношении суверенного долга России не стали проблемой для России и российских банков.

ЕС признал сложность отключения России от SWIFT

"У американских инвесторов остается открытым доступ к вторичному рынку. В целом, значение международных банков для российских государственных облигаций сравнительно невелико. Один только ВТБ владеет долей, сопоставимой с долей инвесторов из США. И при необходимости мы можем купить еще больше", – заявил Андрей Костин.

Россия остается частью международного сообщества и не намерена отделять себя от остального мира.

"Мы хотим хороших отношений с другими странами. Если Запад не хочет работать с нами, мы будем работать с Китаем, Индией и странами Африки. США и Европа – это еще не весь мир", – заключил глава ВТБ.

Экономика,Андрей Костин,Банк ВТБ,ЕС,
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