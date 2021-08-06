Названо условие для выхода России из SWIFT

"Не думаю, что это когда-либо произойдет, если только европейские правительства не захотят принять столь жесткие меры против России. Но пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами", – отметил Костин.