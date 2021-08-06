В Белоруссии перестали продавать IQOS из-за санкций

Табачный гигант Philip Morris с 1 июля прекратил продажу IQOS в Белоруссии в связи с международными санкциями против властей страны. Доля продаж этих систем нагревания табака в республике во втором квартале достигла 7%. IQOS импортировала в Белоруссию компания «Энерго-ОИЛ», которая принадлежит Алексею Олексину. В июне 2021 года бизнесмена включили в санкционный список ЕС.

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«После недавних международных санкций IQOS больше не продаётся в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале», — заявил финансовый директор Philip Morris Эммануэль Бабо во время презентации результатов компании за второй квартал..

Местные СМИ сообщили, что в январе 2021 года Алексей Олексин из-за санкций переписал компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» на своих сыновей Виталия и Дмитрия.

Алексей Олексин — белорусский бизнесмен, который занимается оптовой торговлей нефтепродуктами и табачными изделиями. Ранее он занимал должность главного специалиста департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», которая входит в состав Управления делами президента Белоруссии. Кроме того, бизнесмен занимается мясопереработкой, гостинично-ресторанным бизнесом, а также владеет крупным белорусским банком «МТБанк».