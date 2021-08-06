Путин получил внезапную записку во время совещания и задумался

Президенту России Владимиру Путину принесли записку во время совещания по ситуации с подтоплениями и лесными пожарами в Магнитогорске. Согласно видеозаписи, которую опубликовали URA.RU в своем Telegram-канале, после её прочтения лидер страны о чем-то задумался.
6 августа глава государства приехал в Челябинскую область, чтобы обсудить ликвидацию последствий пожаров на юге региона, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе поездки он облетел районы Челябинской области на вертолете и оценил масштабы прошедших пожаров в июле 2021 года.
После облета Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в российских регионах. В ходе него президент напомнил, что этим летом из-за рекордной жары и засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов.
«Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область», – отметил глава государства.
Во время доклада одного из чиновников президенту принесли записку. Прочитав её, Путин задумался. Что именно было написано на бумаге – неизвестно.
Напомним, что пожары в лесах начались на территории России почти с самого начала лета. На текущий момент наиболее серьезные возгорания зарегистрированы в Якутии, Забайкалье, Красноярском крае, в Иркутской и Тюменской области.