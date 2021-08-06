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Лучше переболеть COVID: французы нашли способ избежать принудительной вакцинации

Вероника Полынина
27 минут назад

Почти месяц во французских городах проходят демонстрации против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и санитарных паспортов, сообщает France 24. Протестующие называют меры, принятые правительством, шантажом и диктатурой.

Лучше переболеть COVID: французы нашли способ избежать принудительной вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Париже напряжение между ними и полицейскими переросло в столкновения. Согласно сообщениям, люди во Франции хотят намеренно заразиться коронавирусом, чтобы избежать вакцинации. Подобные высказывания ходят и социальных сетях. Один пользователь пишет в Твиттере: «Я предпочел бы иметь Covid один раз, чем проходить вакцинацию каждые три месяца до конца своей жизни».

ФРАНЦУЗ: «Честно говоря, если друг скажет мне, что у него Covid, может быть, я пойду к нему, чтобы он на меня покашлял».

ФРАНЦУЗ: "Я против вакцины, потому что я никогда не болел гриппом — совсем не понимаю почему, но никогда не болел. Диктатура, которую устанавливает пытается установить Макрон буквально подрывает свободу, основополагающую свободу каждого француза".

Большей критике подверглась резкая мера – обязательной вакцинации для некоторых профессий, главный образом медработников.

ФРАНЦУЖЕНКА: "Я остаюсь медработницей, но я уволилась, потому что считаю, что нас не должны шантажировать. Я также считаю, что нам не должны говорить, что мы должны делать, учитывая, что во время первой волны к нам сравнительно неплохо относились".

Согласно опросу Harris Interactive, 4 из 10 французов поддерживают демонстрации. Другой опрос компании IPSOS от 16 июля показал, что 62% французов поддерживают введение санитарного пропуска для посещения общественных мест. С 9 августа предусмотрено распространение этого пропуска на кафе, салоны красоты, рестораны и поезда.

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