Лучше переболеть COVID: французы нашли способ избежать принудительной вакцинации

Почти месяц во французских городах проходят демонстрации против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и санитарных паспортов, сообщает France 24. Протестующие называют меры, принятые правительством, шантажом и диктатурой.

В Париже напряжение между ними и полицейскими переросло в столкновения. Согласно сообщениям, люди во Франции хотят намеренно заразиться коронавирусом, чтобы избежать вакцинации. Подобные высказывания ходят и социальных сетях. Один пользователь пишет в Твиттере: «Я предпочел бы иметь Covid один раз, чем проходить вакцинацию каждые три месяца до конца своей жизни».

ФРАНЦУЗ: «Честно говоря, если друг скажет мне, что у него Covid, может быть, я пойду к нему, чтобы он на меня покашлял».

ФРАНЦУЗ: "Я против вакцины, потому что я никогда не болел гриппом — совсем не понимаю почему, но никогда не болел. Диктатура, которую устанавливает пытается установить Макрон буквально подрывает свободу, основополагающую свободу каждого француза".

Большей критике подверглась резкая мера – обязательной вакцинации для некоторых профессий, главный образом медработников.

ФРАНЦУЖЕНКА: "Я остаюсь медработницей, но я уволилась, потому что считаю, что нас не должны шантажировать. Я также считаю, что нам не должны говорить, что мы должны делать, учитывая, что во время первой волны к нам сравнительно неплохо относились".