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Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых

Lenta.ru
43 минуты назад

Президент России Владимир Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2022 года. Его слова передает РИА Новости.

Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые правила вступят в силу с 1 января и коснутся металлургической промышленности, уточнил президент.

Ранее вероятность повышения НДПИ для металлургов, которое коснется и драгоценных металлов, обсуждали в правительстве как одно из предложений по «мобилизации доходов» федерального бюджета в период 2022-2024 годов. При этом в прошлом году НДПИ при добыче черных и цветных металлов вырос в 3,5 раза. В конце июня правительство также утвердило резкий рост пошлин на экспорт черных и цветных металлов до конца года.

Экономика,Владимир Путин,РИА Новости,
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