Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых

Ранее вероятность повышения НДПИ для металлургов, которое коснется и драгоценных металлов, обсуждали в правительстве как одно из предложений по «мобилизации доходов» федерального бюджета в период 2022-2024 годов. При этом в прошлом году НДПИ при добыче черных и цветных металлов вырос в 3,5 раза. В конце июня правительство также утвердило резкий рост пошлин на экспорт черных и цветных металлов до конца года.