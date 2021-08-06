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"Можем и должны": Путин призвал к мерам по ограничению инфляции

Вероника Полынина
1 час назад

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принимать меры по сдерживанию инфляции, передает РИА «Новости».

"Можем и должны": Путин призвал к мерам по ограничению инфляции
Фото: ReutersReuters

«Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем», - сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

По словам президента, правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны.

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Он рассказал, что кабинет министров ввел повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные средства планирует направить на поддержание строительной отрасли.

«И в целом это мера экономического характера. Ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику», - сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что у властей есть планы снижения влияния последствий индустриальной инфляции на бизнес.

Он напомнил, что из-за пандемии в развитых странах «не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику». По словам Путина, эти действия ведут к инфляции.

Говоря о росте инфляции в США, президент РФ заявил, что он отражается на всей мировой экономике.

«В тех же Штатах — почему я о них говорю: не потому, что хочется их "ущипнуть", совсем нет, а потому, что это одна из крупнейших экономик мира, и все, что там происходит, влияет на экономику мировую в целом», - заявил Владимир Путин.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле замедлилась до 6,46% с 6,5% в июне. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее не исключил, что ведомство повысит прогноз инфляции на текущий год с нынешних 5%.

Экономика,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,Минтруд,РИА Новости,
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