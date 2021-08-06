"Можем и должны": Путин призвал к мерам по ограничению инфляции

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принимать меры по сдерживанию инфляции, передает РИА «Новости».
«Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем», - сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».
По словам президента, правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны.
Он рассказал, что кабинет министров ввел повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные средства планирует направить на поддержание строительной отрасли.
«И в целом это мера экономического характера. Ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику», - сказал Путин.
Глава государства также сообщил, что у властей есть планы снижения влияния последствий индустриальной инфляции на бизнес.
Он напомнил, что из-за пандемии в развитых странах «не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику». По словам Путина, эти действия ведут к инфляции.
Говоря о росте инфляции в США, президент РФ заявил, что он отражается на всей мировой экономике.
«В тех же Штатах — почему я о них говорю: не потому, что хочется их "ущипнуть", совсем нет, а потому, что это одна из крупнейших экономик мира, и все, что там происходит, влияет на экономику мировую в целом», - заявил Владимир Путин.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле замедлилась до 6,46% с 6,5% в июне. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее не исключил, что ведомство повысит прогноз инфляции на текущий год с нынешних 5%.