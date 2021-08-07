Британия заявила о перехвате двух российских ТУ-142

Британские истребители Typhoon в пятницу были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух противолодочных самолетов Ту-142 ВКС России, пролетавших "вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВС Великобритании.
Как информировала пресс-служба, британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО, истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, вылетевшего с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.
Typhoon и Voyager "вернулись на свои базы в состоянии боевой готовности" после того, как их экипажи удостоверились в том, что российские самолеты "покинули зону интересов Великобритании".
"Тем самым они дали понять, что могут ответить на любые потенциальные угрозы Соединенному Королевству", - говорится в сообщении.