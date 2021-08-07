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Британские ВВС сообщили о перехвате истребителями двух российских Ту-142

ТАССиещё 5
50 минут назад

Британские истребители Typhoon в пятницу были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух противолодочных самолетов Ту-142 ВКС России, пролетавших "вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВС Великобритании.

Британия заявила о перехвате двух российских ТУ-142
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информировала пресс-служба, британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО, истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, вылетевшего с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.

Typhoon и Voyager "вернулись на свои базы в состоянии боевой готовности" после того, как их экипажи удостоверились в том, что российские самолеты "покинули зону интересов Великобритании".

"Тем самым они дали понять, что могут ответить на любые потенциальные угрозы Соединенному Королевству", - говорится в сообщении.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение военного присутствия королевства в других регионах. Российские дипломаты также указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.
Экономика,НАТО,
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