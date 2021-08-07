Британия заявила о перехвате двух российских ТУ-142

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение военного присутствия королевства в других регионах. Российские дипломаты также указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.