В России началась разработка новых вакцин от коронавируса

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал россиянам о разработке новых версий вакцин против коронавируса в интервью радио Sputnik .

Как отметил Дурманов, несмотря на эффективность существующих вакцин, на данный момент уже ведется разработка их обновленных версий. Он пояснил, что производители добавляют в препараты новые элементы, которые делают ее другой. Таким образом, вакцина будет работать против будущих вирусов.