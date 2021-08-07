На Украине назвали единственный способ «вернуть» Крым

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман назвала единственный способ Украины «вернуть» Крым и Донбасс. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

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По ее словам, Киев сможет добиться этого только в том случае, если помирится с Россией и Белоруссией. Политик отметила, что три братских народа, которые всегда жили в согласии и имеют общие корни, должны задуматься над тем, как жить вместе. Герман также добавила, что им стоить уважать особенности, развитие, культуру и язык друг друга.

Помимо этого, бывший депутат посоветовала киевским властям навсегда забыть о своей «мечте», если они не захотят жить в мире и дружбе с соседями.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предсказал, что Украину в скором времени разделят на части. По его словам, сейчас на территории страны происходит мобилизация радикально настроенных групп граждан, которые могут быть использованы для раскачки ситуации и провокаций в Киеве уже этой осенью. Мураев подчеркнул, что на Украине готовится глобальное гражданское противостояние.