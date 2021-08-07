Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На Украине назвали единственный способ «вернуть» Крым

Lenta.ru
35 минут назад

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман назвала единственный способ Украины «вернуть» Крым и Донбасс. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

На Украине назвали единственный способ «вернуть» Крым
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, Киев сможет добиться этого только в том случае, если помирится с Россией и Белоруссией. Политик отметила, что три братских народа, которые всегда жили в согласии и имеют общие корни, должны задуматься над тем, как жить вместе. Герман также добавила, что им стоить уважать особенности, развитие, культуру и язык друг друга.

Помимо этого, бывший депутат посоветовала киевским властям навсегда забыть о своей «мечте», если они не захотят жить в мире и дружбе с соседями.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предсказал, что Украину в скором времени разделят на части. По его словам, сейчас на территории страны происходит мобилизация радикально настроенных групп граждан, которые могут быть использованы для раскачки ситуации и провокаций в Киеве уже этой осенью. Мураев подчеркнул, что на Украине готовится глобальное гражданское противостояние.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Экономика,Евгений Мураев,Анна Герман,Верховная Рада,ЕС,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители