Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Тихановская призвала Белоруссию покончить с "зависимостью" от России

Газета.Ru
40 минут назад

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Минску необходимо покончить с "зависимостью" от Москвы.

Тихановская: Минск должен покончить с "зависимостью" от Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны отойти от понимания, что без России в Белоруссии ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", - сказала она в газете Spiegel.

Также политик добавила, что Евросоюз и США должны ввести более мощные санкции против правительства президента республики Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 августа, США могут объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии. По данным источника в американском конгрессе, объявление о санкциях будет приурочено к годовщине президентских выборов в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов).

После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Экономика,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Центризбирком России,ЕС,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители