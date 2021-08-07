Киев обвинил Россию в стремлении «уничтожить» Украину

Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков, рассказал в интервью журналу «Новое время» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Кроме обвинений в адрес Кремля, представитель Киева отметил, что его страна оказалась перед большими вызовами. Один из них — присоединение к европейской энергосистеме в 2023-м.

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Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает всё, чтобы уничтожить нашу страну, — отметил Данилов.

Чиновник подчеркнул, что для этого в Европе «зашевелились мастодонты» — политики, перешедшие на работу в российские компании.

Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить, — резюмировал секретарь СНБО.

Накануне на Украине подрались бывший секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Данилюк и советник главы офиса президента Тимофей Милованов. Инцидент произошёл 31 июля на дне рождения Данилюка. После словесной перепалки именинник потребовал, чтобы Милованов покинул мероприятие. Но этого не произошло, и бывший и действующий чиновники подрались. Данилюк ударил своего оппонента в глаз.