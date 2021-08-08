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Еще 15 китайских чиновников наказаны за вспышку COVID-19

Газета.Ruиещё 1
37 минут назад

В общей сложности 15 должностных лиц в Нанкине, провинция Цзянсу на востоке Китая были наказаны за неспособность сдержать вспышку COVID-19 в международном аэропорту Нанкин Лукоу, откуда она распространилась по всей стране, сообщает Global Times. Среди них - городские чиновники, чиновники выше рангом и сотрудники аэропорта.

Китайских чиновников наказали за вспышку COVID-19
Фото: Ng Han Guan/APNg Han Guan/AP

В частности, Фан Чжунъю, руководитель городской комиссии по здравоохранению, был снят со своего поста за плохую работу и получил "серьезное предупреждение". отмечает издание. Ван Чао, заместитель генерального директора компании Eastern Airports Group, которая руководит работой по контролю за заражениями в аэропорту, был задержан за предполагаемое пренебрежение должностными обязанностями - по мнению властей, это привело к "большим убыткам и чрезвычайно серьезным последствиям".

Директор отдела реагирования на чрезвычайные ситуации компании также получил взыскание, а Сюй Юнцзе, директор отдела наземных служб компании, попал под следствие. Дисциплинарные меры были одобрены многими китайцами в соцсетях в субботу, но некоторые также предположили, что действия были "недостаточно быстрыми и суровыми", отмечает издание.

По данным городских властей, в отношении еще нескольких чиновников проводится расследование, и не исключено, что список виновных пополнится.

Ранее стало известно, что в туристическом городе Чжанцзяцзе за неэффективное принятие мер в борьбе с пандемией наказаны десятки госслужащих и должностных лиц - чиновники, персонал больницы, представители туристической отрасли. Накануне международный аэропорт Пекин Дасин объявил, что приостанавливает полеты из 15 городов, включая Нанкин, Янчжоу и Чжанцзяцзе.

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