Китайских чиновников наказали за вспышку COVID-19

В общей сложности 15 должностных лиц в Нанкине, провинция Цзянсу на востоке Китая были наказаны за неспособность сдержать вспышку COVID-19 в международном аэропорту Нанкин Лукоу, откуда она распространилась по всей стране, сообщает Global Times. Среди них - городские чиновники, чиновники выше рангом и сотрудники аэропорта.

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В частности, Фан Чжунъю, руководитель городской комиссии по здравоохранению, был снят со своего поста за плохую работу и получил "серьезное предупреждение". отмечает издание. Ван Чао, заместитель генерального директора компании Eastern Airports Group, которая руководит работой по контролю за заражениями в аэропорту, был задержан за предполагаемое пренебрежение должностными обязанностями - по мнению властей, это привело к "большим убыткам и чрезвычайно серьезным последствиям".

Директор отдела реагирования на чрезвычайные ситуации компании также получил взыскание, а Сюй Юнцзе, директор отдела наземных служб компании, попал под следствие. Дисциплинарные меры были одобрены многими китайцами в соцсетях в субботу, но некоторые также предположили, что действия были "недостаточно быстрыми и суровыми", отмечает издание.

По данным городских властей, в отношении еще нескольких чиновников проводится расследование, и не исключено, что список виновных пополнится.